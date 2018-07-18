На побережье Китая обрушился очередной тайфун

Девятый в этом году тропический тайфун Son-Tinh ("Шаньшэнь") в среду утром достиг побережья китайской провинции Хайнань на одноименном острове, принеся с собой сильный ветер и ливни, сообщает метеорологическое управление КНР.

Тайфун обрушился на прибрежные районы города Ваньнин в восточной части острова в среду в 4.50 по местному времени (23.50 мск вторника). Порывы ветра в эпицентре шторма достигали 82 километров в час.

По прогнозам метеорологов, шторм будут продвигаться вглубь острова Хайнань со скоростью 30 километров в час и пройдет через весь остров, после чего обрушится на побережье северных районов Вьетнама. К вечеру четверга погода на острове значительно улучшится.

В китайских провинциях Хайнань и Гуандун, Гуанси-Чжуанском автономном районе, в северо-западной части Южно-Китайского моря, в районе пролива Хайнань (Цюнчжоу) объявлено предупреждение о сильных порывах ветра и ливнях с грозами.

Власти пока не опубликовали информацию о нанесенном тайфуном ущербе, также нет сведений о погибших или пострадавших. Центральное телевидение Китая сообщает, что в результате разгула стихии затоплены некоторые улицы, на дорогах повсюду разбросаны поваленные деревья, незначительно нарушено транспортное сообщение, в мерах предосторожности все туристические объекты острова закрыты, также не рекомендуется посещать местные пляжи.