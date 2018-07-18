Венгрия временно упростила процесс получения шенгенской визы

Посольство Венгрии в России запускает упрощенную процедуру получения шенгенской визы для российских гостей фестиваля Sziget, который пройдет с 8 по 15 августа в Будапеште, сообщает венгерская дипмиссия. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Теперь срочные шенгенские визы можно получить не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

При предъявлении билетов на фестиваль виза для россиян будет оформлена в срочном порядке за три рабочих дня вместо стандартных пяти дней, при этом ее цена не будет отличаться от цены обычной визы. Кроме того, для владельцев билетов с кемпингом при оформлении визы не потребуется дополнительного подтверждения проживания в Венгрии.

Все остальные условия получения Шенгенской визы остаются без изменения.

"В прошлом году из России на фестиваль приехало более 5 000 зрителей, - говорит официальный представитель фестиваля Sziget в России Борис Лазарев. - На данный момент, по данным предварительных продаж билетов в России, мы ожидаем рост порядка 50%".

Рост интереса российских поклонников музыки к венгерскому фестивалю, происходит на фоне увеличения числа российских туристов в Венгрии. По данным Пограничной службы Венгрии, за первый квартал 2018 года страну посетило более 22 000 российских туристов, что на 77% больше, чем годом ранее.