Мэй пригрозила проведением новых выборов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригрозила возможностью проведения летом новых выборов в парламент, в случае если консерваторы выступят против ее плана по таможенной политике после выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Times. Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Издание сообщает, что такое предупреждение парламентарии получили за несколько минут до голосования в палате общин по выходу из таможенного союза ЕС после Brexit во вторник. Стратегия Мэй смогла получить поддержку большинства членов парламента, опередив противников на шесть голосов, при этом оппозиционную к премьеру позицию заняли 12 консерваторов.

Согласно газете, в случае проигрыша сторонники Мэй угрожали возможностью голосования по вотуму недоверия, что могло бы привести к проведению новых парламентских выборов.

Ранее прошли консультации членов кабинета министров, на которых правительство согласовало стратегию по основным направлениям по выходу Британии из ЕС. В результате Мэй склонила министров к варианту документа, отчасти смягчающему условия Brexit. Также Мэй заявляла, что у Британии будет независимая торговая политика, а возможность оставить страну в рамках единого рынка и таможенного союза ЕС после Brexit не обсуждается.

Стратегия Мэй вызвала недовольство евроскептиков и привела к протестным отставкам министра по вопросам выхода из ЕС и главы МИД. Следом в отставку подали еще несколько чиновников, а часть консерваторов, настаивавших на сохранении тесных связей с ЕС, заговорила о необходимости обсудить возможность отмены Brexit.

Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях "развода". ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.