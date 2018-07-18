Раскрыты характеристики гиперзвуковой ракеты "Кинжал" - ВИДЕО

Гиперзвуковая ракета "Кинжал" обладает рядом преимуществ по сравнению с ракетами наземного комплекса "Искандер".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Ria.ru, ракета способна преодолевать до 1,5 тысячи километров - поражать цели на дистанции, которая втрое превышает возможности "Искандера".

При этом дальность поражения не будет отличаться при установке ракеты на истребители МиГ-31К и бомбардировщики Ту-22М3.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский пояснил, что дальность поражения выросла за счет того, что авиационной версии не приходится тратить энергию на разгон и преодоление силы притяжения.

Кроме того, ракеты "Искандера" превратилась в "Кинжал", поскольку разработка ракет наземного базирования ограничена договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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