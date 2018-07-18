Девушка-спасатель устроила фотосессию на фоне «тонущего» человека - ФОТО

В США девушка в форме спасателя выложила красивые фотографии в Твиттер, подписав "спасатель на дежурстве". Комментаторы вначале выразили восхищение ее внешностью. Но позже заметили фигурку человека на заднем плане на снимках. Он как будто размаживал руками и казалось, что тонул, передает Day.Az со ссылкой на moya-planeta.ru.

"Я думаю, этому человеку нужна была помощь", - написал один из пользователей Твиттера.

"Хорошо же ты выполняешь свою работу", - дал критическую оценку другой.

Девушка ничего не ответила, о судьбе "тонущего" человека тоже не известно.

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