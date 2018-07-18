Жительница Архангельска сняла свою встречу с грифом на даче - ВИДЕО

18 июля 2018 13:59

Архангелогородцы довольно часто встречаются с дикими животными. К людям периодически выходят волки, лоси, рыси и медведи.

Жительница Архангельска обнаружила огромного грифа. Нежданная встреча произошла на садово-дачном участке в районе пригородного танкодрома, передает Day.Az со ссылкой на Tvzvezda.ru.

Птица-падальщик уселась на крышу автомобиля и стала его царапать. Лай собаки нисколько не смутил внушительных размеров хищника. Женщине удалось снять грифа на видео и выложить кадры в Сеть. Новость о странном визитере активно комментируют жители Архангельска.

Некоторые предложили женщине обратиться за помощью в городской центр помощи дикой фауне. Одна из пользователей призналась, что видела большую птицу три дня назад в районе мусорной свалки.  

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Незваный гость: жительница Архангельска сняла свою встречу с грифом на даче

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