К Гренландии «пришвартовался» огромный айсберг

Айсберг шириной 200 м застрял у западного побережья Гренландии, сообщает датская телерадиокомпания Danmarks Radio, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Айсберг выступает из воды почти на 100 м - он минимум в три раза больше айсберга, потопившего "Титаник". Он остановился у небольшого датского поселения Иннарсуит. Его масса, по предварительным оценкам, составляет 11 млн тонн.

Жителей деревни уже эвакуируют - если айсберг начнет разрушаться, то куски льда могут вызвать настоящее цунами и буквально смыть поселок. От него уже откалываются небольшие фрагменты, порождая довольно высокие волны. Опасно разрушение айсберга и для местной электростанции.

Возможность избежать трагедии есть - айсберг постепенно смещается на север. Но в ближайшие дни на этой территории возможны дожди, а это может привести к более быстрому разрушению айсберга.