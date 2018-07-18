В Индии разбился истребитель
18 июля 2018 16:00 175
Истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился сегодня в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, пилот погиб, сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".
Самолет, по данным индийских служб безопасности, вылетел с авиабазы города Патханкот. После вылета контакт с истребителем был потерян, причина катастрофы пока не сообщается.
На месте крушения работает полиция. Пожар, разгоревшийся после крушения, потушен, сведений о жертвах среди гражданского населения нет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!