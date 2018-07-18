Спасенных из пещеры в Таиланде детей выписали из больницы

Двенадцать членов детской футбольной команды и их тренера, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде, выписали из больницы. Об этом сообщает телеканал TNN 24, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющейся информации, подростки и их тренер находились в госпитале Прачанукро в городе Чианграй на медицинском карантине после операции.

Также стало известно, что все спасенные 13 человек прибудут на пресс-конференцию, которая будет транслироваться в прямом эфире правительственного телевизионного пула.

Подростковую футбольную команду "Дикие кабаны" и их тренера спасли из затопленной пещеры Кхао-Луанг 10 июня. Из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, поэтому они не могли выбраться в течение двух недель.

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