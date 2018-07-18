В Иране заявили, что Трамп восемь раз предлагал Роухани встречу

Американский лидер Дональд Трамп восемь раз предлагал президенту Ирана Хасану Роухани встретиться, однако последний отказывался, заявил глава администрации иранского президента Махмуд Ваези, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Говорят о том, что в конце концов иранцы будут вынуждены вступить в контакт с США, однако, до сих пор было наоборот. В ходе прошлогодней поездки президента (Роухани) в Нью-Йорк для участия в ГА ООН именно Трамп восемь раз связывался по поводу встречи и беседы с Роухани, но безрезультатно", - сообщил Ваези, чьи слова опубликованы на сайте иранского правительства.

Ранее Трамп заявил, что Иран стал относиться к США с гораздо большим уважением, чем в прошлом, добавив, что однажды Тегеран предложит заключить сделку.

Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в ходе визита в Москву заявил, что Тегеран не видит необходимости в переговорах США, указав на нарушение Вашингтоном международных договоренностей, в том числе ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

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