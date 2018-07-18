В Британии вредная соседка установила спецсирену, которая действует только на детей

Британец Томас Уэлдон, который один воспитывает шестерых детей, рассказал журналистам о том, что живущая по соседству с ними женщина по имени Лесли Купер установила специальную сирену, которая действует только на детей и подростков, и направлена точно на дверь их дома, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В итоге его дети не могут выйти на улицу, потому что звуки сигнализации доставляют им физическую боль, а одну из дочерей даже пришлось показывать врачам, пишет Metro.

Отец-одиночка говорит, что ему и его детям очень нравится и сам дом, и этот тихий городок Бaббaкoмб в Дeвoнe, но из-за вредной соседки они вынуждены искать другое жилье.

Сама же Купер - бывшая учительница - на эти претензии отвечает, что сирена (которая издает высокочастотный звук, действующий только на уши детей и подростков) была установлена легально с разрешения местного муниципалитета и полиции.

Она поясняет, что вынуждена была пойти на установку сирены, поскольку дети Уэлдона - "вандалы", которые якобы кидали разные предметы в ее дом, и Купер таким образом решила призвать их к порядку.

Между тем, хозяйка дома, который арендовал Уэлдон, говорит, что это уже не первая семья, которая съехала из-за Лесли Купе.

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