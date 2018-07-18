Шотландские трактористы провели собственный чемпионат по футболу - ВИДЕО

Во время Чемпионата мира в футбол играют даже трактористы. Шотландия не смогла пробиться на Мундиаль и в этой связи фермеры из деревни Феттеркерн организовали свой турнир, передает Day.Az со ссылкой на Publika. Они сыграли в футбол при помощи огромного мяча и тракторов.



Каждый трактор был оборудован соответствующим образом и снабжен игровым номером. Во время необычного матча тракторы достигали скорости в 24 километра в час. Турнир собрал тысячи зрителей.



"Шотландия не играет на Чемпионате мира и у нас есть отличная возможность постараться не вспоминать о слабом выступлении сборной. В этой связи мы организовали собственный футбольный турнир, так как мы не пробились на Чемпионат", - cообщил организатор турнира Микель Робертсон.



В состязании участвовали 6 команд, а победили представители населенного пункта Форд.

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