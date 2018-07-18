Китай примет меры по защите своих прав после введения США пошлин на металлы

Китай примет контрмеры, чтобы защитить свои интересы и права, а также уравновесить ущерб, нанесенный новыми пошлинами США на сталь и алюминий, говорится в заявлении министерства коммерции Китая после обращения США в ВТО, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Китайская сторона в соответствии с пунктами Закона КНР "О внешней торговле" вынуждена будет принять дальнейшие меры, чтобы уравновесить ущерб, нанесенный действиями США, и защитить свои законные права и интересы", - говорится в заявлении минкоммерции.

Подчеркивается, что эти ответные меры необходимы не только для защиты национальных интересов Китая, но и для защиты всей системы международной торговли.

В документе отмечается, что для многих членов ВТО уже стал очевиден факт, что введение пошлин на сталь и алюминий по итогам расследования в соответствии со статьей 232, обоснованный интересами национальной безопасности, является проявлением политики односторонних действий и торговым протекционизмом.

"Меры США наносят серьезный ущерб правилам международной торговли и подрывают законные права и интересы членов ВТО, включая Китай. В соответствии с правилами ВТО, китайская сторона запросила у США консультаций о компенсации ущерба, однако Вашингтон ответил отказом", - говорится в документе китайского торгового ведомства.

"Китайская сторона полагает, что, если США все еще стремятся соблюдать правила международной торговли, они должны как можно скорее прекратить действие нарушающих правила ВТО ограничительных мер, тем самым положив конец конфликту с членами ВТО", - считают в Китае.

Отмечается, что Китай готов работать со всеми соответствующими сторонами ради обеспечения авторитета системы многосторонней международной торговли.

США 16 июля подали во Всемирную торговую организацию жалобу на решения Китая, ЕС, Канады, Мексики и Турции ввести ответные пошлины после повышения американских тарифов на алюминий и сталь.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия - 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке и ведении ответных мер, что вызвало опасения относительно "торговой войны".

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