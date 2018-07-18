Британцев напугала выброшенная на берег гигантская медуза

Гигантскую медузу выбросило на песчаный пляж графства Корнуолл в Великобритании. Об этом сообщает Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил отдыхавший на этом пляже Джулиан Осборн, медуза, сопоставимая по размеру с крышкой от мусорного бака, привлекла к себе много внимания со стороны местных жителей и стала популярным объектом для фотосъемки. "Никогда не видел таких раньше. Это страшный зверь", - отметил он.

По информации издания, медуз достаточно часто выбрасывает на берега Великобритании, но эта привлекла внимание именно своим размером - обычно они бывают гораздо меньше.

Всего в мире существует более 200 видов этих животных, но только шесть из них обитает у британских берегов. Из-за жгучих щупалец медузы могут быть опасными.