Восьмой тренер лишился работы после ЧМ-2018

После выступления на чемпионате мира 2018 года восемь главных тренеров различных сборных вынуждены были уйти в отставку, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Сегодня свой пост покинул главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес, возглавлявший национальную команду с 2014-го года. Панама вышла на ЧМ-2018, но заняла последнее место на групповом этапе.

Первой покатилась голова наставника польской сборной Адама Навалки, который покинул свой пост уже 3-го июля. Сборная Польши стала худшей командой Европы на чемпионате мира. Кстати, его место уже занял Ежи Бженчек.

5 июля Федерация футбола Коста-Рики объявила о прекращении работы с главным тренером национальной команды Оскаром Рамиресом. Контракт Рамиреса закончился по окончании последней игры на ЧМ-2018 и в Федерации приняли решение не продлевать его.

8 июля Королевская федерация футбола Испании на своем официальном сайте объявила об уходе Фернандо Йерро с поста спортивного директора сборной Испании. Специалист исполнял обязанности главного тренера команды во время ЧМ-2018 после неожиданного увольнения Хулена Лопетеги.

13 июля, спустя две недели после того, как команда завершила выступление на ЧМ-2018, ушел со своего поста Набиль Маалул - главный тренер сборной Туниса. Тунисская федерация футбола приняла заявление Маалула об отставке, и тренер возглавил катарский клуб "Аль-Духаиль".

В день финала мундиаля Аргентинская федерация футбола сообщила об увольнении Хорхе Сампаоли. Условия прекращения контракта предусматривали, что Сампаоли вместо изначально предусмотренных 20 миллионов долларов за досрочное расторжение контракта получит лишь два.

Вчера пресс-служба Исландского футбольного союза сообщила об отставке наставника сборной Исландии Хеймира Хадльгримссона. Он работал в исландской команде с 2011 года.