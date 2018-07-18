Трамп назвал страну, с которой может начаться Третья мировая война

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязанность Вашингтона защищать некоторых союзников по НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Так президент Соединенных Штатов ответил на вопрос журналиста о том, стоит ли американским солдатам в случае нападения защищать Монтенегро, которая недавно стала членом НАТО.

"Я понимаю, что вы говорите. Я задаю тот же вопрос. Знаете, Монтенегро - крошечная страна с очень сильными людьми... они могут стать агрессивными, и мои поздравления, вы в Третьей мировой войне", - сказал он.

Как известно, статья 5 Североатлантического договора обязывает все страны НАТО защищать любого другого участника, который подвергся нападению.