В Италии за последние 16 лет обанкротились 153 футбольных клуба

18 июля 2018 21:41

В Италии продолжает расти количество обанкротившихся клубов. С 2002 года их количество уже достигло отметки в 153 коллектива. На этой неделе банкротами вынуждены были объявить себя "Бари" и "Чезена", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По итальянским правилам, контроль за такими клубами переходит к мэру города, который затем может назначить управляющего. Наиболее громкими историями банкротств в Италии были ситуации с "Пармой" и "Фиорентиной". напомним, что в 2017 году "Парму" приобрели китайские инвесторы. Клуб выступал во второй лиге, но по итогам прошлого сезона завоевал путевку в Серию А.

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