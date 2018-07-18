Российский посол заявил о скором освобождении юга Сирии

18 июля 2018 21:58

Ликвидация террористических организаций на юге Сирии - это вопрос нескольких недель или даже дней, заявил посол России в Сирии Александр Кинщак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Летом была начата контртеррористическая операция на юго-западе, которая успешно развивается и близка к завершению. Решение задачи ликвидации там террористических организаций - это уже вопрос, наверное, нескольких недель, а может даже дней. Потому что все идет очень быстро. Если удастся сохранить этот темп, то в обозримой перспективе Сирия может быть освобождена", - заявил Кинщак в эфире телеканала "Россия 24".

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