Российский посол заявил о скором освобождении юга Сирии

Ликвидация террористических организаций на юге Сирии - это вопрос нескольких недель или даже дней, заявил посол России в Сирии Александр Кинщак, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Летом была начата контртеррористическая операция на юго-западе, которая успешно развивается и близка к завершению. Решение задачи ликвидации там террористических организаций - это уже вопрос, наверное, нескольких недель, а может даже дней. Потому что все идет очень быстро. Если удастся сохранить этот темп, то в обозримой перспективе Сирия может быть освобождена", - заявил Кинщак в эфире телеканала "Россия 24".