Трамп рассказал о жестком отношении к России

18 июля 2018 22:09

Президент США Дональд Трамп заявил, что относится к России жестче, чем прошлые лидеры Соединенных Штатов. Об этом сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в истории США не было американского лидера более жесткого по отношению к России.

Он также добавил, что правительство США отлично "справляется" с Россией.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не являются "мишенью" для России.

Как отмечалось, слова президента США расходятся с заявлениями американской разведки, которая утверждает, что Россия якобы вмешивается в выборы США.

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