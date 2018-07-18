МОК включил в программу зимних Олимпиад новые дисциплины
18 июля 2018 22:34 158
Смешанные соревнования по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика вошли в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечает официальный твиттер МОК, в программу Игр также включены мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр и состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!