МОК включил в программу зимних Олимпиад новые дисциплины

18 июля 2018 22:34

Смешанные соревнования по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика вошли в программу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает официальный твиттер МОК, в программу Игр также включены мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр и состязания по сноуборд-кроссу среди смешанных команд.

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