В конгрессе США предложили ввести санкции против «Северного потока-2»

Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес в конгресс США законопроект о санкциях в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается на сайте политика, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, данный законопроект предоставляет странам НАТОвозможность избежать "политического принуждения и манипуляций со стороны России".

Он также добавил, что закон повышает энергетическую безопасность стран НАТО в Европе и предоставляет партнерам США стабильные и надежные энергоресурсы.

Как отмечается, законопроект также вводит санкции в отношении газопровода Nord Stream II.