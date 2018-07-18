В конгрессе США предложили ввести санкции против «Северного потока-2»
18 июля 2018 22:45 151
Сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо внес в конгресс США законопроект о санкциях в отношении строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщается на сайте политика, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, данный законопроект предоставляет странам НАТОвозможность избежать "политического принуждения и манипуляций со стороны России".
Он также добавил, что закон повышает энергетическую безопасность стран НАТО в Европе и предоставляет партнерам США стабильные и надежные энергоресурсы.
Как отмечается, законопроект также вводит санкции в отношении газопровода Nord Stream II.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!