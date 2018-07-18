Лига Европы: результаты первого раунда квалификации турнира - ТАБЛИЦА

Стартовала квалификация Лиги Европы сезона 2018/2019 годов. Команды из худших европейских ассоциаций начали отборочный турнир с предварительного раунда, а основная квалификационная сетка стартовала с первого раунда. Жеребьевка второго раунда квалификации Лиги Европы уже состоялась, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Первый предварительный раунд (10/11/12 и 18/19 июля):

"Фола" (Люксембург) - "Приштина" (Косово) - 0:0

"Раднички" (Сербия) - "Гзира Юнайтед" (Мальта) - 4:0

"Энгордани" (Андорра) - "Кайрат" (Казахстан) - 0:3

"Б-36" (Фарерские острова) - "Младост" (Черногория) - 0:0

"Клаксвик" (Фарерские острова) - "Жальгирис" (Литва) - 1:2

"Рудар" (Словения) - Тре Фиори (Сан-Марино) - 7:0

"Тракай" (Литва) - "Иртыш" (Казахстан) - 0:0

"Самтредиа" (Грузия) - "Тобол" (Казахстан) - 0:1

"Работнички" (Македония) - "Гонвед" (Венгрия) - 2:1, 0:4

"Бананц" (Армения) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) - 1:2

"Гленавон" (Северная Ирландия) - "Мольде" (Норвегия) - 2:1

"Пюник" (Армения) - "Вардар" (Македония) - 1:0

"Вентспилс" (Латвия) - "Люфтетари Гирокастра" (Албания) - 5:0

"Нарва" (Эстония) - "Железничар" (Босния и Герцеговина) - 0:2, 1:3

"Партизани" (Албания) - "Марибор" (Словения) - 0:1

"Габала" (Азербайджан) - "Прогрес Нидеркорн" (Люксембург) - 0:2

КуПС (Финляндия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:1

"Лахти" (Финляндия) - "Хабнарфьордюр" (Исландия) - 0:3

"Анортосис" (Кипр) - "Лячи" (Албания) - 2:1

"Бальцан" (Мальта) - "Кешля" (Азербайджан) - 4:1

"Будучность" Подгорица (Черногория) - "Тренчин" (Словакия) - 0:2

"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Левски" (Болгария) - 1:0, 2:3

"Вестманнаэйяр" (Исландия) - "Сарпсборг 08" (Норвегия) - 0:4

"Дерри Сити" (Северная Ирландия) - "Динамо" Минск (Беларусь) - 0:2

"Гурник" Забже (Польша) - "Заря" Бельцы (Молдова) - 1:0

"Ильвес" (Финляндия) - "Славия" София (Болгария) - 0:1

"Конна Квей" (Уэльс) - "Шахтер" Солигорск (Беларусь) - 1:3

"Левадия" (Эстония) - "Дандолк" (Ирландия) - 0:1

"Лиепая" (Латвия) - "Хеккен" (Швеция) - 0:3

"Милсами" (Молдова) - "Слован" Братислава (Словакия) - 2:4

"Нефтчи" (Азербайджан) - "Уйпешт" (Венгрия) - 3:1

"Петрокуб" (Молдова) - "Осиек" (Хорватия) - 1:1

"Расинг" Люксембург (Люксембург) - "Вииторул" (Румыния) - 0:2

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Скопье" (Македония) - 2:0, 0:0

"Рудар" (Черногория) - "Партизан" (Сербия) - 0:3

"Чихура" (Грузия) - "Бейтар" (Израиль) - 0:0

"Стумбрас" (Литва) - "Аполлон" (Кипр) - 1:0

"Стьярнан" (Исландия) - "Калью" (Эстония) - 3:0

"Ференцварош" (Венгрия) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - 1:1

"Хиберниан" (Шотландия) - "Рунавик" (Фарерские острова) - 6:1

ЦСКА София (Болгария) - ФК "Рига" (Латвия) - 1:0

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - АИК (Швеция) - 0:1

"Широки Бриег" (Босния и Герцеговина) - "Домжале" (Словения) - 2:2

"Клифтонвилл" (Северная Ирландия) - "Норшелланн" (Дания) - 0:1

"Лех" (Польша) - "Гандзасар" (Армения) - 2:0

"Спартак" Субботица (Сербия) - "Колрейн" (Северная Ирландия) - 1:1

"Дунайська Стреда" (Словакия) - "Динамо" Тбилиси (Грузия) - 1:1

Второй предварительный раунд (26 июля и 2 августа):

"Гленавон" (Северная Ирландия) / "Мольде" (Норвегия) - "Анортосис" (Кипр) - "Лячи" (Албания)

"Бананц" (Армения) / "Сараево" (Босния) - "Аталанта" (Италия)

"Клаксвик" (Фареры) / "Жальгирис" (Литва) - "Вадуц" (Лихтенштейн)

"Энгордани" (Андора)/"Кайрат" (Казахстан) - "Алкмаар" (Голландия)

"Абердин" (Шотландия) - "Бернли" (Англия)

"Рудар" Плевля (Черногория) / "Партизан" (Сербия) - "Тракай" (Литва) / "Иртыш" (Казахстан)

"Бальцан" (Мальта) / "Кешля" (Азербайджан) - "Милсами" (Македония) / "Слован" Братислава (Словакия)

"Клифтонвилл" (Северная Ирландия) / "Нордшелланд" (Дания) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия) / АИК (Швеция)

"Рудар" Веленье (Словения) / "Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Стяуа" (Румыния)

"Хапоэль" Хайфа (Израиль) - "Лахти" (Финляндия) / "Хабнарфьордюр" (Исландия)

"Левадия" (Эстония) / "Дандолк" (Ирландия) - АЕК Ларнака (Кипр)

"Заря" Бельцы (Македония) / "Гурник" (Польша) - "Будучность" (Черногория) / "Тренчин" (Словакия)

"Ференцварош" (Венгрия) / "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Раднички" (Сербия) / "Гзира" (Мальта)

ЦСКА София (Болгария) / "Рига" (Латвия) - "Адмира" Вена (Австрия)

"Спартак" Суботица (Сербия) / "Колрейн" (Северная Ирландия) - "Спарта" Прага (Чехия)

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Лиепая" (Латвия) / "Хэкен" (Швеция)

"Стьярнан" (Исландия) / "Нымме Калью" (Эстония) - "Копенгаген" (Дания) / "Куопио" (Финляндия)

"Уфа" (Россия) - "Широки Бриег" (Босния) - "Домжале" (Словения)

"Самтредия" (Грузия) / "Тобол" (Казахстан) - "Пюник" (Армения) / "Вардар" (Македония)

"Ягеллония" (Польша) - "Риу Аве" (POR)

ЛАСК (Австрия) - "Лиллестрем" (Норвегия)

"Гонвед" (Венгрия) - "Прогрес" (Люксембург) / "Габала" (Азербайджан)

"Петрокуб" (Македония) / "Осиек" (Хорватия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

"Б-36" (Фареры) / ОФК "Титоград" (Черногория) - "Бешикташ" (Турция)

"Дунайска Стреда" (Словакия) / "Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Дерри Сити" (Ирландия) / "Динамо" Минск" (Беларусь)

"Вентспилс" (Латвия) / "Люфтетари" (Албания) - "Бордо" (Франция)

"Железничар" (Босния) - "Стумбрас" (Литва) / "Аполлон" Лимасол (Кипр)

"Расинг Юнион" (Люксембург) / "Вииторул" (Румыния) - "Витесс" (Голландия)

"Санкт-Галлен" (Швейцария) - ИБВ (Исландия) - "Сарпсборг" (Норвегия)

"Севилья" (Испания) - "Нефтчи" (Азербайджан) / "Уйпешт" (Венгрия)

"Коннас-Ки" (Уэльс) / "Шахтер" Солигорск (Беларусь) - "Лех" (Польша) / "Гандзасар" (Армения)

"Хиберниан" (Шотландия) / "Рунавик" (Фареры) - "Астерас" (Греция)

"Чихура" (Грузия) / "Бейтар" (Израиль) - "Партизани" (Албания) / "Марибор" (Словения)

"Генк" (Бельгия) - "Фола" (Люксембург) / "Приштина" (Косово)

"Юргорден" (Швеция) - "Мариуполь" (Украина)

"Хайдук" (Хорватия) - "Ильвес" (Финляндия) / "Славия" София (Болгария)

Предварительный раунд:

"Европа" (Гибралтар) - "Приштина" (Косово) - 1:1, 0:5

"Сан-Хулиа" (Андорра) - "Гзира Юнайтед" (Мальта) - 0:2, 1:2

"Энгордани" (Андорра) - "Фольгоре" (Сан-Марино) - 2:1, 1:1

"Б-36" (Фарерские острова) - "Сент-Джозефс" (Гибралтар) - 1:1, 1:1 (пен. 4:2)

"Биркиркара" (Мальта) - "Клаксвик" (Фарерские острова) - 1:1, 1:2

"Тре Фиори" (Сан-Марино) - "Бала Таун" (Уэльс) - 3:0, 0:1

"Кевн Друидс" (Уэльс) - "Тракай" (Литва) - 1:1, 0:1