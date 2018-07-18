ОПЕК+ выполнила соглашение о сокращении добычи нефти

ОПЕК+ в июне выполнила соглашение по сокращению добычи нефти на 121%. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, министерский мониторинговый комитет стран-членов ОПЕК+ также рассмотрел рыночные условия в июле и "был удовлетворен тем, что общий уровень выполнения сделки не превысит 100%".

При этом в мае уровень выполнения соглашения ОПЕК+ составил 152%.