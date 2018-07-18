ОПЕК+ выполнила соглашение о сокращении добычи нефти
18 июля 2018 23:12 175
ОПЕК+ в июне выполнила соглашение по сокращению добычи нефти на 121%. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, министерский мониторинговый комитет стран-членов ОПЕК+ также рассмотрел рыночные условия в июле и "был удовлетворен тем, что общий уровень выполнения сделки не превысит 100%".
При этом в мае уровень выполнения соглашения ОПЕК+ составил 152%.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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