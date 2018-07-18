Ким Чен Ын обрушился с критикой на чиновников
Лидер КНДР Ким Чен Ын, самолет которого ранее якобы "появился" во Владивостоке, в "чрезвычайно разъяренном" виде проинспектировал ряд мест в Северной Корее.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По информации журналистов, Ким Чен Ын обрушился с критикой на чиновников. Северокорейский лидер посетил машиностроительный завод, электростанцию и фабрику. После того, как чиновники доложили лидеру КНДР текущую повестку по одному из проектов и проинформировали о задержках, он был "настолько потрясен, что потерял дар речи" и "крайне разъярен", сообщило ЦТАК.
Помимо этого, СМИ отметили новый внешний образ северокорейского лидера: он надел легкую белую рубашку и светло-серые брюки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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