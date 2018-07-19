МИД Греции назвал заявление Захаровой «неуважением» к Афинам
19 июля 2018 00:07 231
МИД Греции заявил, что комментарий официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о высылке двух российских дипломатов является неуважением к Афинам. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Заявление представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране и непониманием сегодняшнего мира", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что "постоянное неуважение к Греции должно прекратиться".
В МИД Греции также добавили, что "никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
18 июля 23:56 279
Лига Европы: результаты первого раунда квалификации турнира - ТАБЛИЦА
18 июля 23:34 203
Ким Чен Ын обрушился с критикой на чиновников
18 июля 23:12 174
ОПЕК+ выполнила соглашение о сокращении добычи нефти
18 июля 22:45 297
В конгрессе США предложили ввести санкции против «Северного потока-2»
18 июля 22:34 233
МОК включил в программу зимних Олимпиад новые дисциплины
18 июля 22:09 385
Трамп рассказал о жестком отношении к России
18 июля 23:38
В Киеве открыли сквер и памятник Муслиму Магомаеву
18 июля 23:34
Ким Чен Ын обрушился с критикой на чиновников
18 июля 23:17
В Армении ищут виновного в провале карабахской политики
18 июля 23:12
ОПЕК+ выполнила соглашение о сокращении добычи нефти
18 июля 22:34
МОК включил в программу зимних Олимпиад новые дисциплины
-
18 Июл. 03:57 16 191
-
18 Июл. 12:02 9 661
-
18 Июл. 19:10 8 705
-
18 Июл. 05:45 8 105
-
18 Июл. 14:02 7 337