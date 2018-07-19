МИД Греции назвал заявление Захаровой «неуважением» к Афинам

МИД Греции заявил, что комментарий официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о высылке двух российских дипломатов является неуважением к Афинам. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Заявление представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране и непониманием сегодняшнего мира", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "постоянное неуважение к Греции должно прекратиться".

В МИД Греции также добавили, что "никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела страны".