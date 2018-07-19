Лига чемпионов: результаты матчей первого отборочного раунда - ТАБЛИЦА

Во вторник стартовал первый отборочный раунд Лиги чемпионов. В борьбу вступили команды из низшей части таблицы коэффициентов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

ПЕРВЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД (10/11 июля - 17 и 18 июля):

"Торпедо" Кутаиси (Грузия) - "Шериф" (Молдова) - 2:1, 0:3

"Шкендия" (Македония) - "ТНС" (Уэльс) - 5:0, 0:4

"Викингур" (Фареры) - ХИК (Финляндия) - 1:2, 1:3

"Дюделанж" (Люксембург) - "Видеотон" (Венгрия) - 1:1, 1:2

"Флора" (Эстония) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - 1:4, 1:3

"Дрита" (Косово) - "Мальме" (Швеция) - 0:3, 0:2

"Корк Сити" (Ирландия) - "Легия" (Польша) - 0:1, 0:3

"Судува" (Литва) - АПОЕЛ (Кипр) - 3:1, 0:1

"Олимпия" (Словения) - "Карабах" (Азербайджан) - 0:1, 0:0

"Лудогорец" (Болгария) - "Крузейдерс" (Северная Ирландия) - 7:0, 2:0

"Валюр" (Исландия) - "Русенборг" (Норвегия) - 1:0, 1:3

"Кукеси" (Албания) - "Валлетта" (Мальта) - 0:0, 1:1

"Спартак" Юрмала (Латвия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 0:0, 0:2

"Спартак" Трнава (Словакия) - "Зриньски" (Босния) - 1:0, 1:1

"Астана" (Казахстан) - "Сутьеска" (Черногория) - 1:0, 2:0

"Алашкерт" (Армения) - "Селтик" (Шотландия) - 0:3, 0:3

ВТОРОЙ ОТБОРОЧНЫЙ РАУНД

Путь чемпионов

"Астана" (Казахстан) - "Митьюлланд" (Дания)

"Лудогорец" (Болгария) - "Видеотон" (Венгрия)

"Кукес" (Албания) - "Карабах" (Азербайджан)

ЧФР (Румыния) - Мальме" (Швеция)

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Судува" (Литва)

БАТЭ (Беларусь) - ХИК (Финляндия) / "Викингур" (Фареры)

"ТНС" (Уэльс) - "Шериф" (Молдова)

"Легия" (Польша) - "Спартак" Трнава (Словакия)

"Селтик" (Шотландия) - "Русенборг" (Норвегия)

Путь представителей лиг

ПАОК (Греция) - "Базель" (Швейцария)

"Аякс" (Голландия) - "Штурм" (Австрия)