В иракском Киркуке произошла серия взрывов

В иракском Киркуке в результате трех мощных взрывов один человек погиб и еще 13 пострадали. Об этом сообщает Rudaw, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, первый взрыв произошел в центре города, второй на автомобильной магистрали, а третий около детской больницы.

Как отмечается, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.