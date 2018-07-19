В иракском Киркуке произошла серия взрывов

19 июля 2018 01:31

В иракском Киркуке в результате трех мощных взрывов один человек погиб и еще 13 пострадали. Об этом сообщает Rudaw, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, первый взрыв произошел в центре города, второй на автомобильной магистрали, а третий около детской больницы.

Как отмечается, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии.

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