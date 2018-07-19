В Британии правоохранители сорвали планы по убийству Терезы Мэй
19 июля 2018 08:11 339
В Великобритании задержали молодого человека за планы по нападению на Даунинг-стрит и убийству премьер-министра страны Терезы Мэй. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, 20-летний молодой человека планировал совершить преступление, чтобы отомстить за смерть своего дяди в Сирии.
Согласно имеющейся информации, преступника задержали сотрудники правоохранительных органов, которые выдали себя за экстремистов. Уточняется, что молодой человек обратился к ним за помощью при организации преступления.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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