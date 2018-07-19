В Германии покупателей Tesla заставят вернуть государству 4000 евро

Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю Германии (BAFA) попросило покупателей Tesla Model S вернуть налоговую вычету в размере четырех тысяч евро, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня. Причиной называются "мошеннические" действия со стороны производителя и несоответствие стоимости электромобиля критериям получения государственной субсидии. Tesla, в свою очередь, намерена обжаловать решение в суде, а также компенсировать расходы своих клиентов.

Требование о возврате распространяется на субсидии, выданные до 6 марта текущего года. По мнению ведомства, Tesla намеренно занижала базовую стоимость Model S, чтобы соответствовать требованиям программы. По немецкому законодательству, субсидии на покупку электромобилей полагаются в случае, если машина стоит не более 60 тысяч евро.

По данным издания AutoBild, американский производитель сделал часть стандартных функций опциональными, хотя покупатели попросту не могли купить без них машину.

Tesla в ответ на обвинения утверждает, что автомобили по базовой стоимости ниже 60 тысяч евро не только предлагались к покупке, но и поставлялись покупателям. При этом по состоянию на март 2018 года Model S снова включен BAFA в список автомобилей, на которые распространяется государственная субсидия.

В октябре прошлого года появилась информация о том, что в проект бюджета Норвегии на 2018 год включен налог, который предусматривает взимание платы с тяжелых электрокаров. В списке моделей, попадающих под действие нового закона, значились Tesla Model S и Model X.