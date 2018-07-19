Саудовская Аравия перехватила ракету из Йемена

В среду, 18 июля, силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, выпущенную из Йемена, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По данным телеканала, ракета была выпущена хуситами по приграничному городу Наджран. О пострадавших не сообщается.

В то же время представители хуситов заявили, что один из дронов атаковал нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco, передает Reuters.

В компании опровергли информацию об атаке, заявив, что на территории предприятия произошел незначительный пожар в результате "нарушения режима работы". В результате никто из персонала не пострадал.