В Китае построят скоростную систему Hyperloop

Hyperloop Transportation Technologies (HTT) подписала соглашение с китайской Tongren Transportation & Tourism Investment Group (Tongren) на строительство начальных 10 километров скоростной системы Hyperloop в городе Тунжэнь на юго-западе Китая. Об этом сообщили РИА Новости в HTT, передает Day.Az.

"HTT будет отвечать за технологическую и инженерную части проекта, а также за предоставление основного оборудования. Tongren же будет заниматься сертификацией, нормативной базой и строительством системы", - уточнили в компании.

Маршрут скоростной трассы определит администрация города. Финансирование будет осуществляться через государственно-частное партнерство, при этом 50% средств выделит китайская компания.

"Мы полагаем, что Hyperloop впишется в проект экономического пояса Шелкового пути, связав этот регион со всем остальным миром. Китай тратит около 300 миллиардов долларов ежегодно на инфраструктуру для решения вопроса своего быстрорастущего населения.... Hyperloop доказала, что способна предложить эффективное решение для этой актуальной проблемы", - сказал генеральный директор HTT Дирк Альборн. Ранее в 2018 году HTT уже подписала коммерческие соглашения в Абу-Даби и на Украине.

Hyperloop - система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на аэродинамической "подушке". В теории может развивать скорость до 1,2 тысячи километров в час. Автор идеи - миллиардер Илон Маск, основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X.

HyperloopTT - транспортная и технологическая компания, ориентированная на реализацию проекта Hyperloop. Компания была основана в 2013 году. Сейчас в ней работают более 800 инженеров, а партнерами являются 40 компаний и университетов мира. Штаб-квартира расположена в Лос-Анджелесе (США).

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