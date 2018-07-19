Полиция Британии идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей
19 июля 2018 10:23 237
Полиция Британии идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей
Об этом сообщает телеканал iTV со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, передает Day.Az со ссылкой на RT.
Отмечается, что полиция установила личности с помощью камер видеонаблюдения, сопоставив полученную информацию с данными о въезде в страну людей в указанный период времени.
Ранее СМИ со ссылкой на источник писали, что отравление в Солсбери могла осуществить группа из шести человек во главе с женщиной.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
11:15
Прогноз погоды на завтра
-
18 Июл. 12:02 9 712
-
18 Июл. 19:10 8 833
-
18 Июл. 14:02 7 465
-
18 Июл. 15:11 7 228
-
18 Июл. 14:31 6 509