Полиция Британии идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей

Об этом сообщает телеканал iTV со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, передает Day.Az со ссылкой на RT.

Отмечается, что полиция установила личности с помощью камер видеонаблюдения, сопоставив полученную информацию с данными о въезде в страну людей в указанный период времени.

Ранее СМИ со ссылкой на источник писали, что отравление в Солсбери могла осуществить группа из шести человек во главе с женщиной.

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