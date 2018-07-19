Полиция Британии идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей

19 июля 2018 10:23

Полиция Британии идентифицировала подозреваемых в отравлении Скрипалей

Об этом сообщает телеканал iTV со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, передает Day.Az со ссылкой на RT.

Отмечается, что полиция установила личности с помощью камер видеонаблюдения, сопоставив полученную информацию с данными о въезде в страну людей в указанный период времени.

Ранее СМИ со ссылкой на источник писали, что отравление в Солсбери могла осуществить группа из шести человек во главе с женщиной. 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az