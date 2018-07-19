Российские "Кинжалы" заступили на дежурство над Каспием

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" заступили на дежурство над акваторией Каспийского моря, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Плановое дежурство истребителей проходит в рамках мероприятий стратегического сдерживания, подчеркнули в министерстве обороны России.

Напомним, что ракетный комплекс "Кинжал" был анонсирован в выступлении президента России Владимира Путина в марте 2018 года. Глава государства сообщил, что комплекс уже находится на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе.

Отметим, что "Кинжал" способен поражать авианосцы, эсминцы и крейсера потенциального противника. Боевая часть этого комплекса - доработанная аэробаллистическая ракета серии комплекса "Искандер". Это изделие способно выполнять сложные маневры, оно с высокой точностью поражает цели в радиусе более 2 тысяч километров.

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