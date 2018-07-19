Роналду оставил почти 20 тысяч евро чаевых в греческом отеле

19 июля 2018 12:09

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду оставил 17 850 фунтов (почти 19,6 тысячи евро) чаевых работникам греческого отеля "Коста-Наварино". Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Роналду, приехавший в Грецию на переговоры с туринской командой, был сильно впечатлен сервисом на греческом курорте. Представитель "Ювентуса" попросил руководство гостиницы разделить сумму поровну между всеми работниками.

10 июля мадридский "Реал" объявил о переходе Роналду в "Ювентус". В Италии зарплата футболиста составит 30 миллионов евро в год. Как посчитали журналисты, португалец будет получать один евро в секунду. За переход форварда итальянский клуб заплатил 100 миллионов евро и понес 12 миллионов дополнительных расходов.

В октябре 2017-го Forbes поставил Роналду на второе место в списке самых высокооплачиваемых европейских знаменитостей. По информации издания, за прошедший год португальский футболист заработал 93 миллиона долларов.

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