В Испании машина въехала в группу людей, есть пострадавшие

Автомобиль совершил наезд на группу людей в Испании, в результате пострадали пять пожилых женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную экстренную службу, передает Day.Az.

Инцидент произошел в среду вечером в одноименном центре провинции Хаэн, который входит в составе автономного сообщества Андалусия.

"В результате наезда, который произошел вчера вечером в административном центре провинции Хаэн, пострадали пять женщин (в возрасте от 65 до 80 лет)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице экстренной службы в Twitter. Все пострадавшие были госпитализированы.

Автомобиль скрылся с места происшествия. Как сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники, правоохранителям уже известна личность водителя и в течение дня он может быть задержан.

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