Минобороны России показало пуск «Кинжала» с МиГ-31К - ВИДЕО

Минобороны России выложило в сеть видео учебного пуска новейшей гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с истребителя МиГ-31К. В двухминутном ролике можно увидеть самолет МиГ-31К, который в небе сопровождал дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, также оснащенный "Кинжалами".

Всего Воздушно-космические силы России с 2017 года провели более 350 полетов авиационной эскадрильи, оснащенной комплексами "Кинжал", передают РИА Новости заявление заместителя главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенанта Сергея Дронова.

При этом 70 полетов осуществлены с дозаправкой самолета топливом в воздухе. Кроме того, отметил военный, в первой декаде июля 2018 года совместно с экипажами Дальней авиации проведено летно-тактическое учение с отработкой практических действий по поражению наземных и морских целей.

По его словам, в ходе учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов "Кинжал" и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс "Кинжал" был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте этого года. По имеющимся данным, ракета "Кинжал" представляет собой модернизированную версию квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 наземного оперативно-тактического комплекса "Искандер".

Впоследствии стали известны планы по оснащению "Кинжалами" сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, каждый из которых, в отличие от МиГ-31К, должен получить не одну ракету, а четыре. Дальность применения комплекса "Кинжал" в составе МиГ-31К превышает 2000 километров, тогда как в случае Ту-22М3 - около 3000 километров.

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