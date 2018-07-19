В Индии автобус рухнул в ущелье: есть погибшие

Не менее 14 человек погибли, еще 16 получили ранения при падении автобуса в ущелье в штате Уттаракханд на севере Индии, сообщила в четверг газета Times of India. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, автобус, в котором находились около 30 человек, рухнул во время движения по трассе в пропасть глубиной около 250 метров. Вскоре после аварии на место прибыли спасатели. Все пострадавшие к настоящему времени доставлены на вертолетах в больницы. Причина ДТП пока неизвестна.

Правительство штата назначило компенсации в размере 200 тысяч рупий (около $3 тысяч) семьям погибших и еще по 50 тысяч (около $730) - каждому из тяжело пострадавших. Полиция ведет расследование.