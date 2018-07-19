Меган Маркл и принц Гарри отправятся в тур по США

Меган Маркл и принц Гарри планируют тур по США весной 2019 года, сообщает Us Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Меган и Гарри хотят укрепить связи между Великобританией и США", - рассказал источник из королевского дворца.

Эта информация пока не была подтверждена официально, но уже известно, что в планах у супругов -посетить Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорнию. Сообщается также, что список мест еще в разработке. Известно, что герцог и герцогиня Сассекские хотят посетить Сан-Франциско и провести там несколько официальных встреч, кроме того они могут заглянуть и в Чикаго, где базируется "Фонд Обамы" и провести встречу с бывшим президентом США - Барком Обамой и его супругой Мишель.

"Канадскому министерству иностранных дел стало известно о планируемом туре. Им хотелось бы, чтобы Меган и Гарри посетили и Канаду. Это вполне может стать североамериканским туром", - сказал источник. Он также добавил: "Меган с нетерпением ждет того момента, когда она сможет показать Гарри свои любимые места в США.

Сообщается также, что Маркл планирует провести частную, неофициальную поездку этим летом, чтобы увидеть семью и друзей.