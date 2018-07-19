Главы России, Ирана и Турции обсудили проведение саммита

Главы РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Эрдоган положительно относятся к возможности проведения трехстороннего саммита, но его сроки пока не определены, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Этот вопрос стоит в повестке дня, лидеры уже такую возможность обсуждали и к этому относятся положительно во всех трех странах", - сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что конкретных сроков проведения саммита пока нет.

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