В Армении сорок сельчан избили троих экологов

Правоохранительные органы расследуют нападение на зеленых активистов в общине Дилижан. Об этом корреспонденту Новости Армения - NEWS.am сообщил глава Инспекционного органа охраны природы и недр Минохраны природы Армении Артур Григорян, передает Day.Az.

"Накануне действительно имело место нападение на троих активистов, которые осуществляют мониторинг на территории Дилижанского Нацпарка. По предварительной информации, в инциденте замешаны сельские жители, связанные с незаконными рубками деревьев", - проинформировал Григорян. По его словам, на данный момент вопросом занимаются правоохранительные органы.

18 июля порядка 40-а жителей села Техут и Агарцин (Тавушская область) напали на группу экологических активистов, осуществляющих в прилегающих лесах мониторинг. Информация об этом была размещена на странице Eco House and Camp в Facebook.

Активисты отмечают, что нападение было связано с выявленными фактами незаконной вырубки леса, которая процветала в данных общинах в течение ряда лет. На место происшествия выехали силы правопорядка, однако даже их присутствие не защитило активистов от оскорблений и физического насилия со стороны деревенских жителей. Отмечается, что в ход шли камни, бутылки, железные прутья. После этого инцидента активисты были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Активисты также отмечают, что сегодня в их адрес прозвучали телефонные угрозы. Требование одно: чтобы группа волонтеров, осуществляющая лесной мониторинг, уехала из Тавушской области.

Национальный парк "Дилижан" неоднократно оказывался в центре внимания правоохранителей и экологов. Уже не первый год на территории Нацпарка фиксируются незаконные рубки деревьев. В октябре прошлого года было совершено нападение на наблюдательный пост "Пантера Секюрити" и двух сотрудников организации, осуществляющих охрану на участке Шамахян Национального парка. Причастные к инциденту были задержаны; заведено уголовное дело.