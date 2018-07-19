Люксовый бренд сжег свою одежду на сумму 36 миллионов долларов

19 июля 2018 18:15

Британский люксовый бренд Burberry в прошлом году сжег собственную продукцию на сумму 36 миллионов долларов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, пишет Times.

По данным издания, за последние пять лет маркой было уничтожено одежды практически на 118 миллионов долларов. Инсайдеры сообщают, что люксовые производители избавляются от нераспроданных товаров, чтобы предотвратить их кражу или перепродажу на "серых рынках" "неправильным людям" по более низким ценам.

Burberry заверяет, что вещи утилизируют в специальных экологичных мусоросжигательных установках, а полученную в процессе энергию используют на производстве.

Burberry - один из старейших британских брендов, специализируется на производстве одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс. Компания основана в 1856 году, ее штаб-квартира находится в Лондоне.

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