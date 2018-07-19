Канадский производитель мариуханы вышел на рынок ценных бумаг

Канадская компания Tilray, выращивающая марихуану, провела первое в истории этой отрасли IPO на бирже Nasdaq.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", это первое IPO производителя марихуаны.

Компания привлекла 153 млн долларов, разместив 9 млн акций по цене 17 долларов за бумагу, что выше первоначальной оценки в 14-16 долларов. Порядка 6,5 млн бумаг приобрели инвесторы из США, остальные 2,5 млн - из Канады и других стран.

Главным акционером Tilray останется фонд Privateer Holdings, базирующийся в Сиэтле.

Tilray, основанная в 2013 году, занимается выращиванием, переработкой и распространением конопли и продуктов на ее основе. Компания получила федеральную лицензию на осуществление деятельности в США. В 2016 году она стала первым легальным поставщиком медицинской марихуаны из Северной Америки в ЕС. В настоящее время фирма экспортирует свою продукцию в Австралию, Новую Зеландию, Аргентину, Чили, ЮАР и ряд стран в ЕС, включая Германию и Хорватию.

В первом квартале 2018 года чистый убыток Tilray составил 5,2 млн долларов при выручке в 7,8 млн долларов. В январе-марте фирма собрала урожай в объеме 1,69 тонны конопли и продала 1,3 тонны продукции по цене 5,94 доллара за грамм.

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