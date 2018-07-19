В Венгрии разрешили ходить на работу с собаками

В Венгрии руководство крупнейшей энергетической корпорации позволило сотрудникам приходить в офис с собаками, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Лора, Флора, Дикси, Чипе и еще два десятка собак уже месяц могут приходить на работу вместе с хозяевами. Йорк Лола здесь чаще. Владелица приносит собаку в офис каждый день.

Работник обязуется планировать день так, чтобы собака не оставался в офисе без присмотра. Стоит также убедиться никто из коллег не возражает такому соседству. Возможно у кого-то аллергия или банальный страх.

У каждой собаки именная пропуск. Его выдают на основе справки от ветеринара. Собакам запрещен вход в столовую. Но выгулять любимца офисными коридорами или даже взять на совещание - обычная практика.

Единственное, есть ограничения по весу собаки. Собачки, весящие более 25 килограммов, не могут находиться в офисе.

Андраш Кальош, руководитель отдела маркетинга предложил сделать главный офис компании доступным для собак. Андраш убежден - собаки снижают стресс и повышают творческий потенциал сотрудников.

Здесь также надеются, что собаки сделают компанию более привлекательной для молодых работников, которых часто отпугивают строгие правила крупных корпораций.