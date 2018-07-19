Рядом с Аляской произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS). Об этом передаёт Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Толчки были зафиксированы в 14.16 по времени UTC (17.16 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 92 километрах к юго-западу от острова Чернабера. Очаг залегал на глубине 17,1 километр.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.