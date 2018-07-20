Boeing в джунглях: в Коста-Рике самолет превратили в отель - ФОТО

В национальном парке Мануэль Антонио в Коста-Рике местные предприниматели оборудовали отель из частей самолетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в фюзеляже Boeing 727 расположились номера, ночь в каждом обойдется в 260 долларов. При этом со стороны кажется, что самолет совершил в джунглях экстренную посадку.

Внутри - спальни с кондиционером и ванные комнаты, отделка из дерева и маленькие окошки, которые остались в наследство от самолета, переделывать их не стали. Прямо на крылях, с которых открывается вид на океан, - столики, где можно посидеть вечером.

Другой самолет превратили в ресторан. Причем у гостиничного комплекса есть еще один ресторан - переделанный уже из трамвая.

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