Студенты британского вуза закрасили стихотворение Киплинга за расизм

Студенты Манчестерского университета закрасили стихотворение Редьярда Киплинга "Если..." (If...) на стене студенческого союза за расистские взгляды автора, сообщает газета Guardian, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, стихотворение "Если..." было написано на стене только что отремонтированного здания студенческого союза университета. Но студенты нанесли поверх него стихотворение "Я поднимаюсь" (Still I Rise), написанное американской поэтессой и активисткой движения за гражданские права Майей Энджелоу.

"(Так как он - ред.) хорошо известен своим авторством расистского стихотворения "Бремя белого человека" (The White Man"s Burden) и большим количеством других работ, которые были нацелены на легитимацию присутствия Британской империи в Индии и обесчеловечивание цветных людей, очень неуместно пропагандировать работу Киплинга в нашем студенческом союзе, который назван в честь известного южноафриканского активиста, выступающего против апартеида, Стива Бико", - заявила сотрудник студсоюза Сара Хан в Facebook.

По словам Хан, мнение студентов не учитывалось во время принятия решения об украшении здания.

Представитель студсоюза извинился за то, что мнения студентов не было принято в расчет, и признал, что выбор стихотворения был неуместным, пишет издание.