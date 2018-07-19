Трамп встал на защиту Google от ЕС

19 июля 2018 22:02

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что Евросоюз "обошел" США, наложив штраф на американскую компанию Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я говорил вам! Европейский союз только что впаял штраф в пять миллиардов одной из наших прекрасных компаний, Google. Они и правда превзошли США, но ненадолго!" - написал Трамп.

18 июля Google оштрафовали на рекордную сумму в €4,3 млрд (около $5 млрд) за нарушение антимонопольного законодательства. Европейская комиссия уверена, что компания использовала "антиконкурентные практики", связанные с операционной системой Android.

Компания обязывала производителей смартфонов на базе ОС Android предустанавливать на них продукты Google. Также Google специально приплачивала производителям и мобильным операторам, чтобы они устанавливали только один поисковик. Кроме того, компания запрещала использовать те версии Android, которые появились на базе открытого кода операционной системы.

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