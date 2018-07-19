Президент Хорватии назвала албанцев «братьями по оружию»

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что жители Албании являются "братьями по оружию" для хорватов. Об этом сообщается на сайте главы государства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы были буквально братьями по оружию еще до того, как в 2009 году вместе вступили в НАТО. Многие албанцы пожертвовали свои жизни за Хорватию, наша страна этого не забудет", - сказала Грабар-Китарович.

По ее словам, хорваты и албанцы стали "братьями по оружию" со времен конфликтов 1990-х годов в бывшей Югославии.

Она также выразила поддержку евроинтеграции Албании и благодарность албанскому нацменьшинству в Хорватии.