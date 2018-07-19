Франция отправила самолеты для тушения пожаров в Швеции

Франция направляет в Швецию два самолета Canadair ("Канадэр") для борьбы с лесными пожарами. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на сайт издания "Уэст Франс", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня

Кроме того, в Швецию также будут направлены 10 пилотов, 2 сотрудника пожарных служб и 4 авиационных механика. Ожидается, что продолжительность их миссии составит около недели.

Ранее Управление по вопросам защиты гражданского населения и чрезвычайным ситуациям Швеции обратилось к ЕС с просьбой выделить королевству пожарные самолеты и вертолеты в связи с высоким риском лесных пожаров на большой территории страны. Самолеты, которые единовременно могут брать на борт по 6 тыс. литров воды, будут находиться в Швеции в течение 8 дней.

Как сообщает аварийная служба, в настоящее время в разных частях королевства зарегистрированы около 60 пожаров. Ранее на помощь шведским спасателям прибыли 6 вертолетов из Норвегии.