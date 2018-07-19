В Калифорнии продали город-призрак за 1,4 миллиона долларов - ФОТО

Заброшенный шахтерский город - Серро Гордо - в Калифорнии был продан за 1,4 миллиона долларов, новый владелец хочет открыть его для туристов, сообщает The Los Angeles Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Серро Гордо считается одним из лучших "аутентичных шахтерских городов" в Калифорнии. Финансовую поддержку оказывает исторический фонд Серро Гордо, частные организации и волонтеры, которые заинтересованы в сохранении и открытии этого исторического объекта", - написано на сайте города.

Серебро на этой земле было обнаружено в 1865 году. В течение следующего десятилетия Серро-Гордо стал одним из крупнейших поставщиков серебра и свинца в Лос-Анджелес. Но позже из-за пожара в шахте и падения цен на эти металлы город оказался заброшенным. В начале прошлого века производство возобновилось, но потом вновь было прекращено.

Владельцы земли в городе-призраке выставили его на торги в июне 2018 года за 925 тысяч долларов. На них посыпались "сотни запросов и дюжина предложений". Самое выгодное - 2 миллиона долларов, но владельцы решили продать его за меньшую цену, так как им понравилась идея дальнейшего развития города.

Предлагались разные варианты: тематический парк, сельскохозяйственные угодья. Инвестиционная группа, которая в итоге приобрела Серро Гордо, решила сохранить исторический характер города, дополнив его современными удобствами, которые позволят большому количеству людей посещать его.

Инвесторы планируют масштабные вложения в Серро Гордо, чтобы создать в нем туристический центр, проводить там концерты, театральные мероприятия.

Сейчас в Серро Гордо находятся 22 здания, в том числе заброшенный отель, церковь и салун.



